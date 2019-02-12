شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الاسهم الامريكية تفتح على إرتفاع بفعل موجة أمال وتفاؤل بالوصول لاتفاق تجاري مع الصين والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:13 مساءً, 12 فبراير 2019 م المناطق - واس إستهلت الاسهم الامريكية التعاملات على ارتفاع اليوم، بدعم من اتفاق مؤقت توصل إليه نواب أمريكيون لتجنب إغلاق حكومي جزئي آخر، في الوقت الذي عبرت فيه الولايات المتحدة والصين عن التفاؤل بشأن المباحثات التجارية الدائرة.

وصعد مؤشر “داو جونز” الصناعي 98.92 نقطة، أو ما يعادل 0.39 بالمئة، عند الفتح إلى 25152.03 نقطة، وارتفع مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” بمقدار 12.81 نقطة، أو 0.47 بالمئة، إلى 2722.61 نقطة، وزاد مؤشر “ناسداك” المجمع 50.95 نقطة، أو 0.70 بالمئة، إلى 7358.85 نقطة عند الفتح.

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