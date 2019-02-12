شكرا لقرائتكم الأسهم القطرية تخسر 11.5 بليون ريال من قيمتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 15 ساعة في 12 فبراير 2019 - اخر تحديث في 11 فبراير 2019 / 22:00

حققت 67 في المئة من الأسهم القطرية نهاية تعاملات أمس تراجعاً في أسعارها عند المقارنة بأسعارها أول من أمس، تعادل 31 شركة من أصل 46 شركة جرى تداول أسهمها أمس، بينما ارتفعت أسعار أسهم 13 شركة، واستقرت شركتان، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 589 بليون ريال، بخسارة 11.5 بليون ريال نسبتها 1.91 في المئة.



وبالنظر الى الإجماليات، نجد ارتفاعاً في قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 90 في المئة الى 201 مليون ريال في مقابل 106 ملايين لليوم السابق، وصعدت الكمية المتداولة بنسبة 17 في المئة الى 5.9 مليون سهم، في مقابل 5.03 مليون لليوم السابق، وارتفع عدد الصفقات المنفذة بنسبة 34 في المئة الى 4941 صفقة في مقابل 3676 صفقة.

وواصل المؤشر العام للبورصة تراجعه لليوم الخامس على التوالي، وفقد أمس 1.33 في المئة من قيمته، تعادل 138.80 نقطة، هبوطاً الى 10302 نقطة، في مقابل 10441 نقطة اليوم السابق، لتتقلص مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الى 1.33 في المئة.

وخالف قطاع العقارات اتجاه البورصة الهابط بعد ارتفاع مؤشره بنسبة 1.03 في المئة الى 2482 نقطة، تلاه مؤشر الخدمات المرتفع 0.79 في المئة الى 7203 نقاط.

وفي المقابل تراجعت مؤشرات بقية القطاعات، تصدرها مؤشر الصناعة الذي سجل أكبر خسارة نسبتها 1.41 في المئة الى 3304.1 نقطة.

وسجل مؤشر المصارف ثاني أكبر خسارة نسبتها 1.38 في المئة، تلاه مؤشر التأمين بخسارة نسبتها 0.91 في المئة.

وحقق مؤشر العائد الإجمالي رابع أكبر خسارة نسبتها 0.86 في المئة الى 12.82 ألف نقطة، تلاه مؤشر جميع الأسهم بخسارة 0.75 في المئة، الى 3144 نقطة، ثم مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي - السعري بخسارة نسبتها 0.51 في المئة، وبلغت خسارة مؤشر النقل 0.45 في المئة الى 2219 نقطة.