شكرا لقرائتكم خبر عن إنتل يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 12-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم في آخر جلساته ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.14% بما يعادل -0.07 نقطة ، وذلك مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، أمام تأثر السهم باختراقه لخط اتجاه تصحيحي هابط في وقت سابق على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

ولهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 47.59 ، ليستهدف مستوى المقاومة 50.60 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح ارتفاعه