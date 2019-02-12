إنتل يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 12-02-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم في آخر جلساته ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.14% بما يعادل -0.07 نقطة ، وذلك مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، أمام تأثر السهم باختراقه لخط اتجاه تصحيحي هابط في وقت سابق على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 47.59 ، ليستهدف مستوى المقاومة 50.60 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح ارتفاعه
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