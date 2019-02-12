شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط توسع ارتفاعها بعد تصريحات وزير الطاقة السعودي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسعت أسعار النفط العالمية من ارتفاعها بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء ليتعافي النفط الخام الأمريكي من أدنى مستوى فى أربعة أسابيع ،ويسجل خام برنت أعلى مستوى فى أسبوع ، بدعم القيود على إنتاج أوبك ضمن الاتفاق العالمي لخفض المعروض بالسوق ، بالإضافة إلى العقوبات الأمريكية على فنزويلا ،وبعد تصريحات وزير الطاقة السعودي حول خفض إنتاج المملكة العربية السعودية خلال آذار/مارس المقبل.

بحلول الساعة 12:25جرينتش ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 53.40$ للبرميل من مستوي الافتتاح 52.41$،وسجل أعلى مستوي 53.48$ ،وأدنى مستوي 52.28 $ .

وصعد خام برنت إلى مستوي 62.85$ للبرميل من مستوي الافتتاح 61.69$ ،وسجل أعلى مستوي 62.91$ الأعلى فى أسبوع ،وأدنى مستوي 61.57$.

فقد الخام الأمريكي عند تسوية الأمس نسبة 0.5% ، فى ثاني خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ،وسجل أدنى مستوى فى أربعة أسابيع عند 51.23$ للبرميل ، بفعل ارتفاع منصات الحفر والتنقيب فى الولايات المتحدة ،وانخفضت عقود برنت بنسبة 0.8%.

يدعم أسعار النفط فى الوقت الحالي القيود المفروضة على إنتاج منظمة البلدان المصدرة للنفط"أوبك" وحلفائها بما فى ذلك روسيا ، ضمن اتفاق المعروض العالمي بحوالي 1.2 مليون برميل يوميا حتى نهاية حزيران/يونيو القادم.

قال سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي يوم الاثنين إن سوق النفط يجب أن تحقق التوازن خلال الربع الأول من هذا العام.

ومن المنتظر أن تجتمع أوبك وروسيا فى فيينا أيام 17-18 نيسان/أبريل القادم ، لمراجعة اتفاق خفض المعروض ، وتقييم مدى تحقق التوازن المنشود ،واتخاذ قرار حول احتمالات تمديد الاتفاق لفترة زمنية أخرى.

سجلت إمدادات فنزويلا انخفاضات لا إرادية بسبب العقوبات الأمريكية الأخيرة على البلد العضو فى أوبك ،ومع استمرار التوترات وعدم اليقين السياسي فى كاراكاس ، تظل إمدادات فنزويلا معرضة لمزيد من الانخفاض.

قال وزير الطاقة السعودي "خالد الفالح" لصحيفة فايننشال تايمز إن المملكة العربية السعودية تخطط لإنتاج 9.8 مليون برميل يوميا فى آذار/مارس المقبل ،وأن الصادرات ستنخفض إلى 6.9 مليون برميل يوميا.

ويعني هذا الأمر أن الرياض ستخفض إنتاجها أكثر من 500 ألف برميل يوميا عن مستوي الإنتاج الذي تعهدت بتنفيذه ضمن اتفاق خفض المعروض العالمي ودخل حيز التنفيذ فى كانون الثاني/يناير الماضي.

تصدر فى وقت لاحق اليوم بيانات أولية عن مخزونات الخام التجارية فى الولايات المتحدة يصدرها معهد البترول الأمريكي ، وسط توقعات ارتفاع المخزونات للأسبوع الرابع على التوالي ،وتصدر غدا الأربعاء البيانات الرسمية عن طريق إدارة معلومات الطاقة الأمريكية .