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شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة ترتفع بدعم طلب نشط على المعادن النفيسة والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء بصدد تحقيق ثالث مكسب خلال الأربعة الأيام الأخيرة ، بدعم طلب نشط على المعادن النفيسة خلال الفترة الحالية ،وبدعم أيضا توقف صعود الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.
ارتفعت أسعار الفضة بحوالي 0.8% حتى الساعة 11:22 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 15.80$ للأوقية،من مستوي الافتتاح عند 15.68$،وسجلت الأعلى عند 15.82$ ، والأدنى عند 15.67$.
فقدت أسعار الفضة بالأمس نسبة 0.6% ، فى أول خسارة خلال ثلاثة أيام ، تحت ضغط ارتفاع الدولار الأمريكي المستمر مقابل سلة من العملات.
ارتفعت معظم أسعار المعادن النفيسة وعلى رأسها الذهب والفضة ، بدعم طلب استثماري نشط على تلك المعادن خلال الفترة الحالية ، فى ظل استمرار المخاوف حيال تباطؤ الاقتصاد العالمي خلال هذا العام.
تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.1% ، على وشك تسجيل أول خسارة خلال تسعة أيام ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى شهرين عند 96.98 نقطة ، عاكسا توقف صعود العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات.
وكما نعلم جميعا تراجع العملة الأمريكية يدعم ارتفاع أسعار المعادن والسلع المقومة بالدولار الأمريكي ، إذ يجعلها ذات تكلفة منخفضة بالنسبة لحائزي ومستهلكي العملات الأخرى.
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