شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع للجلسة الثانية على التوالي مع استمرار المحادثات التجارية الأمريكية الصينية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء لتواصل مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي ، استنادا على تفاؤل المستثمرين حيال استمرار المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ، ونجاحها فى إنهاء الخلافات بين أكبر اقتصادين فى العالم والتوصل لاتفاق تجاري شامل.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.8% حتى الساعة 10:38 بتوقيت جرينتش ، أنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.9% ، فى أول مكسب خلال ثلاث جلسات ، مع انطلاق جولة جديدة من المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ارتفع مؤشر ستوكس بالفترة الصباحية يوم الثلاثاء ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ، مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع صناعة السيارات قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا مع ارتفاع بأكثر من 2 % ، حيث صعد سهم ميشلان بأكثر من 10% ،بعد تحقيق نتائج أرباح فاقت التقديرات ، وتعهدت بأرباح أقوي خلال 2019.

المعنويات حاليا قوية بمعظم أسواق المال العالمية ، تفاؤلا بنجاح المحادثات التجارية الجارية حاليا فى واشنطن بين الولايات المتحدة والصين ، فى إنهاء الخلافات بين أكبر اقتصادين فى العالم والتوصل لاتفاق تجاري شامل.

تركز الجولة الجديدة من المحادثات التجارية على كيفية تعامل الحكومة الصينية مع الملكية الفكرية للشركات الأمريكية.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.7% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بحوالي 0.1% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي.

ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.9% ، وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بحوالي 1.0% ، وفى ألمانيا أضاف مؤشر داكس نسبة 1.2% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا.

فى لندن زاد مؤشر فايننشال تايمز 100 بحوالي 0.4% ،حيث من المقرر إن تقوم رئيسة الوزراء البريطانية "تيريزا ماي" بإطلاع البرلمان حول أخر التطورات حول بريكست.