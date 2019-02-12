شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار الذهب مع ترقب المحادثات الأمريكية الصينية والان نبدء بالتفاصيل

استقرت أسعار الذهب في تعاملات اليوم في ظل ترقب المستثمرين للجولة الجديدة من محادثات التجارة الأمريكية الصينية في حين كبح صعود الدولار مكاسب المعدن الذي يستمد الدعم من المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي.

واستقر السعر الفوري للذهب عند 1309 دولارات الأونصة، بعد أن انخفض 0.4 % في الجلسة السابقة.

كما استقرت أيضا العقود الأمريكية الآجلة للذهب دون تغير يذكر عند 1312.70 دولار للأونصة.