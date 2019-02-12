شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار الذهب مع ترقب المحادثات الأمريكية الصينية والان نبدء بالتفاصيل
واستقر السعر الفوري للذهب عند 1309 دولارات الأونصة، بعد أن انخفض 0.4 % في الجلسة السابقة.
كما استقرت أيضا العقود الأمريكية الآجلة للذهب دون تغير يذكر عند 1312.70 دولار للأونصة.
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