شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "دبي للتأمين" تبحث توزيع أرباح نقدية بنسبة 30% من رأس مالها في 13 مارس المُقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة شركة دبي للتأمين، دعوة الجمعية العامة السنوية للانعقاد يوم الأربعاء الموافق 13مارس المُقبل، وذلك لبحث مقترح توزيع أرباح نقدية بنسبة 30% من رأس المال المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

وحسب بيان الشركة، المنشور على موقع "أبوظبي المالي"، اليوم الثلاثاء، ستبحث الجمعية تحويل مبلغ 7 ملايين درهم من أرباح العام 2018 إلى حساب الاحتياطي العام.

ومن المقرر أن تنظر الجمعية في البيانات المالية وأدء الشركة خلال العام 2018، فضلاً عن اتخاذ قرار بتعين أو إعادة تعيين مدققي حسابات الشركة لعام 2019 وتحديد أتعابهم.

وكانت الشركة قد قامت بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين وبواقع 25% من رأس المال، أو ما قيمته 25 مليون درهم عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2017.

وحققت الشركة ارتفاعاً في صافي الربح إلى 50.5 مليون درهم إماراتي خلال العام 2018 مقابل صافي أرباح بلغت 37.5 مليون درهم إماراتي في العام 2017.

وارتفع صافي دخل التأمين إلى 43.2 مليون درهم خلال العام 2018 مقابل صافي دخل تأميني بلغ 27.7 مليون درهم إماراتي في العام 2017.