شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة الإيرادات ترفع أرباح "اللاينس للتأمين" 6.4% في 2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت النتائج المالية لشركة اللاينس للتأمين، ارتفاع أرباحها بنسبة 6.4% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

ووفقاً لبيان الشركة، المنشور على موقع سوق "دبي" المالي، اليوم الثلاثاء، حققت الشركة صافي ربح بلغ 51.3 مليون درهم مقابل صافي ربح بلغ 48.2 مليون درهم في العام المنتهي في 31 ديسمبر 2017.

وحسب البيان، ارتفعت الإيرادات لدى الشركة خلال العام 2018 إلى 291.4 مليون درهم مقارنة بـ 290 مليون درهم خلال العام 2017.

وعلى نحو مختلف تراجع الربح التشغيلي إلى 49.9 مليون درهم خلال 2018 مقارنة بربح تشغيلي بلغ 54.7 مليون درهم خلال العام 2017.

وجدير بالذكر أن أرباح الشركة ارتفعت بنسبة 11.26% إلى 40.67 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 36.55 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام 2017.