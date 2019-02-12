شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "جي اف اتش" توصي بتوزيع أرباح نقدية وأسهم منحة بقيمة 85 مليون دولار عن 2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة مجموعة "جي إف اتش" المالية، بجلسته المنعقدة أمس الإثنين، بتوزيع أرباح عن كافة الأسهم العادية بنسبة 8.71% من القيمة الإسمية للسهم بمبلغ إجمالي قدره 85 مليون دولار أمريكي- 30 مليون دولار أمريكي نقداً و55 مليون دولار أمريكي أسهم منحة.

وبحسب بيان الشركة، المنشور على موقع السوق، اليوم الثلاثاء، أوصى مجلس الإدارة للجمعية العمومية بإلغاء أسهم خزينة تمثل 7% من رأس المال المصدر، شريطة الحصول على موافقة الجهات الرقابية المختصة.

ونوهت المجموعة إلى أنها أنهت السنة المالية 2018 بوضع مالي قوي ورأس مال قوي حيث أن إجمالي السيولة بلغت 631 مليون دولار أمريكي بنسبة كفاية رأس المال عند 16.4%، كما في 31 ديسمبر 2018.

هذا وحققت المجموعة أرباحا صافية عائدة للمساهمين بلغت 114.1 مليون دولار أمريكي خلال العام 2018، مقارنةً بما مقداره 104.2 مليون دولار أمريكي خلال عام 2017.

وبلغت قيمة الإيرادات الموحدة خلال العام 2018 ما مقداره 246.2 مليون دولار أمريكي مقارنة بما مقداره 204.4 مليون دولار أمريكي خلال 2017، بارتفاع بنسبة 20.5%.

وتجدر الإشارة إلى أن المجموعة قامت بتوزيع أرباح نقدية على الأسهم العادية عن العام 2017 بنسبة 8.7% من القيمة الاسمية للسهم وبواقع 0.0231 دولار أمريكي للسهم الواحد، بإجمالي توزيعات تبلغ 85 مليون دولار أمريكي.