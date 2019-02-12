شكرا لقرائتكم خبر عن مستثمرو القطاع الزراعي يبحثون التنمية الريفية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل
ويهدف اللقاء الذي يأتي ضمن أنشطة وبرامج لجنة البيئة والغذاء للعام الحالي، إلى تعريف المستثمرين والمزارعين والصيادين والمهتمين بالقطاع الزراعي بمختلف مجالاته، ودور صندوق التنمية الزراعية وآليات دعمه للمشاريع الزراعية ومساهمته في رفع نسبة الإقراض والتمويل للمشاريع المستخدمة للتقنيات الزراعية الحديثة، كذلك ما يستهدفه في تحقيق التنمية الريفية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030م، فضلاً عن استعراض أبرز القضايا والتحديات التي تواجه القطاع وسُبل حلها.
يذكر أن المملكة أولت اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الزراعي، وتحقيقها قفزات تنموية كبيرة كمًا ونوعًا في مختلف مجالاته، وأصبح يمثل أحد الروافد الهامة للاقتصاد الوطني، ويوفر نحو 30% من إجمالي الأغذية المتُاحة للاستهلاك المحلي.
كانت هذه تفاصيل خبر مستثمرو القطاع الزراعي يبحثون التنمية الريفية بالشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.