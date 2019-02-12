شكرا لقرائتكم خبر عن مستثمرو القطاع الزراعي يبحثون التنمية الريفية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

تنظم غرفة الشرقية غداً، لقاءً يجمع مدير عام صندوق التنمية الزراعية منيـر بن فهد السهلي، مع المستثمرين بالقطاع الزراعي في المنطقة الشرقية، وذلك في مقر الغرفة الرئيس بالدمام.

ويهدف اللقاء الذي يأتي ضمن أنشطة وبرامج لجنة البيئة والغذاء للعام الحالي، إلى تعريف المستثمرين والمزارعين والصيادين والمهتمين بالقطاع الزراعي بمختلف مجالاته، ودور صندوق التنمية الزراعية وآليات دعمه للمشاريع الزراعية ومساهمته في رفع نسبة الإقراض والتمويل للمشاريع المستخدمة للتقنيات الزراعية الحديثة، كذلك ما يستهدفه في تحقيق التنمية الريفية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030م، فضلاً عن استعراض أبرز القضايا والتحديات التي تواجه القطاع وسُبل حلها.

يذكر أن المملكة أولت اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الزراعي، وتحقيقها قفزات تنموية كبيرة كمًا ونوعًا في مختلف مجالاته، وأصبح يمثل أحد الروافد الهامة للاقتصاد الوطني، ويوفر نحو 30% من إجمالي الأغذية المتُاحة للاستهلاك المحلي.