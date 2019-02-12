أرباح جي إف إتش ترتفع 9% في 2018

الخليج 365 - الإمارات:
زادت أرباح "مجموعة جي إف إتش المالية" البحرينية 9% إلى 114.1 مليون دولار (3.10 سنتاً للسهم) نهاية العام الماضي، مقارنةً مع 104.18 مليون دولار أرباح 2017.
وأرجعت المجموعة ارتفاع الأرباح في بيان على "سوق دبي المالي" إلى المساهمات المحققة من مختلف أنشطة الأعمال، إضافةً إلى المعاملات الاستراتيجية التي تمت خلال العام.
وتراجعت أرباح المجموعة المالية 37% إلى 10.6 مليون دولار في الربع الرابع من العام الماضي، مقابل 16.95 مليون دولار أرباح الربع ذاته 2017.
ونمت أرباح "مجموعة جي إف إتش المالية" 19% إلى 103.4 مليون دولار (2.81 سنتاً للسهم) نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، مقارنة مع 87.23 مليون دولار أرباح الفترة المماثلة من العام السابق له.
وقفزت الأرباح إلى 72.5 مليون دولار (1.97 سنتاً للسهم) نهاية النصف الأول من العام الماضي، مقارنة مع أرباح 62.1 مليون دولار خلال النصف الأول 2017.
وجي إف إتش واحدة من المجموعات المالیة الأكثر أھمیة في منطقة الخليج، وتعمل في مجالات إدارة الأصول، إدارة الثروات، الخدمات المصرفية التجارية، والتطوير العقاري.
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