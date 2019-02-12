مناقشة واقع قطاع الفضاء عربياً ضمن مؤتمر عالمي في مارس

تسعى وكالة الفضاء الإماراتية عبر جلسة خاصة إلى ضمان استثمار مقدرات القطاع في نمو المجتمعات العربية

الخليج 365 - الإمارات:

تحتض الإمارات بين 19 و21 مارس (آذار) المقبل مؤتمر الفضاء العالمي، حيث يتضمن جلسة خاصة يناقش فيها قادة الوكالات والمنظمات الفضائية واقع القطاع الفضائي على مستوى الدول العربية وآليات توحيد الجهود لدفع مساهمة القطاع بالتنمية المستدامة.

وقال مدير عام "وكالة الإمارات للفضاء" محمد ناصر الأحبابي، إن الوكالة تسعى من خلال تنظيم الجلسة الخاصة إلى ضمان استثمار مقدرات القطاع في نمو المجتمعات العربية، بما ينسجم مع مستهدفات الوكالة بتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية.

وأكد الأحبابي، أن الفضاء والمجالات المرتبطة به يعتبران من بين أهم عوامل تطور البشرية ورفاهها في الوقت الراهن، وذلك بفضل الاستكشافات التي يصل إليها بشكل متواصل.

ويحضر المؤتمر الذي يعد أكبر تجمع لقادة القطاع الفضائي تستضيفه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، رؤساء وكالات الفضاء حول العالم إلى جانب مديرين تنفيذيين من شركات رائدة في مجال الفضاء والطيران، وممثلي الهيئات والمنظمات والمؤسسات الحكومية وأبرز الباحثين والأكاديميين.

ويبحث المشاركون في المؤتمر أبرز المشاريع الفضائية، وأحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا استكشاف الفضاء، بالإضافة إلى سبل تطوير الكوادر المؤهلة لقيادة القطاع.

وتخطت استثمارات الإمارات في قطاع الفضاء الـ22 مليار درهم، كما تعد الدولة مقراً للعديد من المؤسسات الرائدة في مجال الاتصالات عبر الأقمار الصناعية والبث الفضائي، إلى جانب 4 مراكز للبحث والتطوير متخصصة في علوم وتكنولوجيا الفضاء.