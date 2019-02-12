وزيرتا الاستثمار والتعاون الدولى والهجرة تتفقان على تنظيم مؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار

اتفقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة لشؤون الهجرة وشؤون المصريين فى الخارج، على تنظيم مؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار فى نسخته الخامسة خلال هذا العام، وذلك خلال اجتماعهما بمقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، على أن يستهدف المؤتمر وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية، والترويج لخريطة مصر الاستثمارية.

وناقشت الوزيرتان، التعاون بين الوزارتين فى دعوة المستثمرين المصريين فى الخارج للمشاركة فى المؤتمر، اضافة إلى دعوة المستثمرين وسيدات ورواد الاعمال خاصة فى مجالات السياحة والصناعة والزراعة والعقارات.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أهمية التعاون بين الوزارتين فى الترويج للاستثمار ودعوة المصريين فى الخارج للاستثمار فى بلادهم، مشيرة إلى أهمية المؤتمر فى الترويج للاستثمار فى العنصر البشرى فى ظل وضع القيادة السياسية أولوية للاستثمار فى الصحة والتعليم.

وذكرت الوزيرة، أن تنظيم مصر هذا المؤتمر والحرص على الاستفادة من خبرات وقصص نجاحات ابنائها فى الخارج، يأتى فى اطار تضافر الجهود للمساهمة فى التنمية وجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة لشؤون الهجرة وشؤون المصريين فى الخارج، أن مؤتمرات “مصر تستطيع” حققت فى الدورات السابقة أهدافاً كبيرة، وأن هذه المؤتمرات نجحت فى ربط العقول والطيور المهاجرة بالوطن وقضايا التنمية والتقدم.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن المؤتمر فى نسخته الخامسة سيعرض التجارب الناجحة للمستثمرين المصريين فى الخارج فى اطار نقل المعرفة وتبادل الخبرات، ودعوتهم للاستثمار فى مختلف المشروعات القومية فى مصر.

وعقب ذلك، اصطحبت د.سحر نصر، السفيرة نبيلة مكرم، فى جولة بالخريطة الاستثمارية بمركز خدمات المستثمرين، وما تتضمنه من 1000 فرصة استثمارية فى مختلف المجالات بمحافظات مصر، في اطار بدء الترويج لمؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار.

الجدير بالذكر ان مؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار يأتي امتدادا لسلسة مؤتمرات مصر تستطيع، حيث نظمت وزارة الهجرة أربع نسخ من المؤتمر شارك فيها ما يقارب 100 خبير وعالم مصري في مختلف التخصصات، وجاءت النسخة الأولى تحت عنوان “مصر تستطيع بعلماءها استحضر فيه الخبراء المشاركون مختلف تجاربهم وخبراتهم في دعم مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، وفي المؤتمر الثاني “مصر تستطيع بالتاء المربوطة” حضرت لمصر نابغاتها من مختلف دول العالم لاستعراض قصص نجاحهم المتميزة، ليخرج المؤتمر بعدد من النتائج الهامة كان منها توطيد التعاون بين البحرية المصرية والاسترالية، وناقش المؤتمر الثالث “مصر تستطيع بأبناء النيل” سبل الاستفادة من الموارد المائية المصرية والمساهمة في خطة مصر لتوسيع رقعتها الزراعية، فيما بحثت النسخة الرابعة “مصر تستطيع بالتعليم” سبل المساهمية في تطوير التعليم المصري وفق خطة وزارة للتعليم للارتقاء بالمنظومة التعليمية المصرية تشمل كافة مراحل التعليم.

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