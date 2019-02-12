شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يتماسك فوق أدنى مستوى فى 3 أسابيع والأنظار على تصريحات "مارك كارني" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني قليلا بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليتماسك فوق أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع مقابل الدولار الأمريكي ، مع توقف مؤقت لصعود مستويات العملة الأمريكية مع نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ،هذا ويترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم تصريحات هامة لمارك كارني محافظ المركزي البريطاني ، والتي قد تتضمن أدلة قوية حول مستقبل السياسة النقدية البريطانية خلال هذا العام.

ارتفع الجنيه مقابل الدولار بحوالي 0.2% حتى الساعة 08:08 جرينتش،ليتداول عند 1.2878$،وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2854$،وسجل الأعلى عند 1.2885$ ، والأدنى عند 1.2851$.

فقد الجنيه بالأمس نسبة 0.65% مقابل الدولار ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ،مسجلا أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 1.2844$ ، بفعل قوة أداء العملة الأمريكية ، وتحت ضغط بيانات نمو ضعيفة فى المملكة المتحدة.

نما الاقتصاد الملكي بمعدل 1.3% سنويا خلال الربع الرابع من العام الماضي، أقل من توقعات الخبراء نمو بمعدل 1.4% ،وسجل الاقتصاد نمو بمعدل 1.6% خلال الربع الثالث،وبالقراءة الفصلية سجل نمو بمعدل0.2% ،أقل من توقعات الخبراء معدل 0.3% ،وسجل الاقتصاد نمو بمعدل 0.6% خلال الربع السابق.

قلصت تلك البيانات من احتمالات قيام المركزي البريطاني بتشديد السياسة النقدية فى أي وقت لاحق من هذا العام ،خاصة وأن البنك قد حذر الأسبوع الماضي من أن الاقتصاد قد يسجل هذا العام أيضا أقل وتيرة نمو منذ الأزمة المالية العالمية فى عام 2009.

تراجع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بنسبة 0.1% ، وقد يسجل أول خسارة يومية خلال التسعة أيام الأخيرة ، مع نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بعدما سجل بالأمس أعلى مستوى فى شهرين عند 96.90 نقطة ،عاكسا توقف مؤقت لصعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يتحدث مارك كارني محافظ المركزي البريطاني بحلول الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش فى لندن عن التطلعات الاقتصادية ومشاكل التجارة العالمية ،وقد تتضمن التصريحات أدلة قوية حول مستقبل السياسة النقدية البريطانية خلال هذا العام.