شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس لا يزال محصورا– تحليل -12-2-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا تغيير على تداولات سعر النحاس الجانبية نظرا لانحصاره المتكرر ما بين دعم القناة الصاعدة المستقر عند 2.7600 بينما يستمر مستوى 2.8460 بتشكيل حاجز أمام الاندفاع الصاعد. كذلك تعارض المؤشرات الرئيسية يعزز الجانبية اللحظية لحين نجاح السعر بتجديد المحاولات الصاعدة والتي تستهدف تجاوز الحاجز الوصول نحو 2.9360 و 3.0300 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.7600 و 2.8400

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي لحين تحقيق الاختراق