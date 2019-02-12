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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يزحف ببطء– تحليل - 12-2-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر البلاتين بتقديم زحف سلبي بطيء محاولا بذلك الضغط على دعم النطاق الجانبي والمستقر عند 775.00, نذكر بأن نجاح السعر بتحقيق الكسر للدعم الحالي فإن ذلك سيعزز الاستمرارية السلبية ليتمكن بذلك من تسجيل العديد من الأهداف السلبي والتي تبدأ من 748.00 و 700.00 على التوالي.
استمرار تذبذب مؤشر ستوكاستيك دون مستوى 50 يعزز توقعنا السلبي ليقدم بدوره عزم سلبي إضافي ليزيد ذلك من فرص تحقيق الكسر وتسجيل الأهداف المقترحة سابقا.
نطاق التداول المتوقع ما بين 800.00 و 748.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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