شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين بانتظار العزم السلبي- تحليل - 12-2-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر الزوج مؤخرا بتشكيل تداولات جانبية بطيئة متأثرا بتعارض المؤشرات الرئيسية ليستقر بذلك عند 142.25, نذكر بأهمية ثبات المقاومة الأولية المستقرة عند 142.80 ليعزز ذلك سيطرة الميل الهابط لنتوقع بتجميع السعر لعزم سلبي جديد الهبوط مباشرة نحو 141.45 ومن ثم لننتظر ملامسته لمستوى 140.40.

وصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع الشراء مقارنه مع تمركز السعر دون المقاومة الأولية, يدعم التخلص من الضغوط الإيجابية ليزيد ذلك من فرص تجميع العزم السلبي والبدء باستهداف المستويات السلبية المقترحة سابقا.

نطاق التداول المتوقع ما بين 142.80 و 141.45

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط