شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يكرر الإغلاقات السلبية- تحليل - 12-2-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر الزوج بانتظار العزم السلبي لنلاحظ تشكيله لتداولات جانبية لحظية باستقراره المتكرر دون مقاومة القناة الهابطة والمستقرة عند 125.60, ما سبق يؤكد استسلام السعر لسيطرة الميل الهابط لنبقى بانتظار اكتسابه لعزم سلبي جديد ليستهدف بذلك العديد من المستويات السلبية والتي تتمركز حول 123.50 و 122.60 على التوالي.

لابد من التنويه إلى أن محاولة قفز السعر فوق مقاومة القناة الهابطة وتقديمه لإغلاق إيجابي فوقها, فإن ذلك سيلغي النظرة السلبية ليضطر لبناء تداولات صاعدة قوية قد تدفع به للوصول نحو 126.20 و 126.80 على التوالي.

طاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 125.00 و 123.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط