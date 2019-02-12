لهذا السبب.. سهم مانشستر يونايتد يرتفع 3% في بورصة نيويورك

اقترب مانشستر يونايتد من التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل

الاقتصادي:

اتجه سهم نادي "مانشستر يونايتد" الإنجليزي لتحقيق أعلى مستوى له في أكثر من شهرين، بعدما أنهى تعاملات يوم الإثنين مرتفعاً بنحو 3%.

ووفقاً لـ"بورصة نيويورك" العالمية فإن سهم النادي الإنجليزي زاد بحلول الساعة 7:00 مساءً بتوقيت جرينتش بنحو 2% إلى 19.56 دولار بعد أن سجل مستوى 19.94 دولار في وقت سابق من التعاملات ذاتها قبل أن ينهي الجلسة مرتفعاً بنحو 3%.

ويأتي هذا الارتفاع لسهم النادي الإنجليزي بعد الاقتراب أكثر من التأهل لدوري أبطال أوروبا "الشامبيونزليج" الموسم القادم باحتلاله المركز الرابع حالياً في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وتلقى سهم "الشياطين الحمر" (لقب مانشستر يونايتد) هدية من جاره نادي "مانشستر سيتي" الذي سجّل فوزاً عريضاً على "تشيلسي" صاحب المركز الرابع سابقاً بنتيجة 6-0 يوم الأحد في الجولة 26 من الدوري.

وأسهم فوز "مانشستر يونايتد" أيضاً يوم السبت على نادي "فولهام" في الدوري إلى انفراد الفريق بالمركز الرابع بعد كل من "مانشستر سيتي" و"ليفربول" و"توتنهام هوتسبير".

ويواصل "اليونايتد" انتصاراته مع المدرب الجديد النرويجي جونار سولسكاير ليصل إلى الرقم 8 من أصل 9 مباريات خاضها الفريق تحت قيادته.

ومن المتوقع أن تزداد إيرادات النادي الإنجليزي خلال الموسم المقبل بفضل الإنجازات التي يحققها الفريق مع المدرب سولسكاير.

ويعد ارتفاع السهم هذا، هو الأعلى للنادي منذ إقالة المدير الفني السابق للفريق البرتغالي جوزيه مورينيو في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي بعد النتائج السيئة.

ومن المرجح أن يرتفع السهم أكثر في حالة فوز الفريق على نادي "باريس سان جيرمان" في دوري أبطال أوروبا "الشامبيونزليج" خلال المواجهتين التي تجمع الفريقين في دور الـ16 من المسابقة.

ويستضيف اليونايتد مساء اليوم الثلاثاء على أرضية ملعبه "أولدترافورد" نادي "باريس سان جيرمان" في لقاء الذهاب على أن يلتقي الطرفان إياباً في باريس على ملعب "حديقة الأمراء" في 6 مارس (آذار) المقبل.