106 مخالفات لـ «بطاقة اقتصاد الوقود» في 13 منطقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ضبطت جولات رقابية موسعة نفذها فريق رقابي من وزارة التجارة والاستثمار، بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة خلال يناير الماضي 106 مخالفات لبطاقة اقتصاد الوقود للمركبات في عدد من أسواق ومنافذ بيع السيارات الخفيفة في 13 منطقة بالمملكة.

وجرت خلال الجولات الميدانية التي تم تنفيذها بشكل متزامن وشامل زيارة 1953 منشأة، حيث تصدرت منطقة نجران في عدد المخالفات بنسبة بلغت 18%، ثم منطقة جازان 15%، والمنطقة الشرقية 11%، في حين لم تسجل الزيارات لمنطقتي الحدود الشمالية والباحة رصد أي مخالفات.

ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها جهات حكومية عدة تعمل كمنظومة واحدة ضمن البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة الذي اهتم بإيجاد آلية عمل تضمن الرقابة والالتزام بالمواصفات المحددة للمبادرات التي أطلقها بهدف ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، حيث ينفذ هذه الآلية فريق عمل مكون من الجهات المختصة كوزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والجمارك السعودية، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.

مخالفات بطاقة اقتصاد الوقود

زيارة

1953منشأة

ضبط

106مخالفات

المخالفات المرصودة

وجود بطاقة خليجية دون وجود البطاقة السعودية: 57 منشأة وجود البطاقة باللونين الأبيض والأسود: 16 منشأة عدم وجود البطاقة على السيارة: 10 منشآت وضع البطاقة في موقع غير صحيح على السيارة: 8 منشآت وجود بطاقة تالفة أو ممزقة: 8 منشآت

نجران

18 %

جازان

15 %

الشرقية

11 %