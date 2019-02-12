السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كشفت اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية أمس، عن إطلاق النسخة الخامسة من المؤتمر السعودي الدولي للعقار «سايرك 5»، بعنوان «دور القطاع العقاري في تعظيم إجمالي الناتج المحلي»، خلال الفترة من 6 - 7 مارس 2019، بالعاصمة الرياض برعاية وزير الإسكان ماجد الحقيل، وبمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بالقطاع العقاري ونخبة من المتحدثين المحليين والإقليميين.

وأوضحت اللجنة خلال مؤتمر صحفي أن أجندة المؤتمر وجلساته ستغطي خمسة محاور رئيسة، هي: تعظيم مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي، وفرص الاستثمار العقاري المتاحة من خلال برامج رؤية المملكة 2030، والأنظمة والمعلومات وأهميتها في تحفيز السوق العقاري، ودور القطاع العقاري بالنمو الاقتصادي، تجارب دولية.

وأشار رئيس اللجنة الوطنية العقارية ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر حمد الشويعر إلى أن سايرك انطلقت أولى دوراته عام 2007، وتلتها دورات أخرى في 2010، 2013، 2016، وقد شهدت تلك الدورات مشاركات محلية وإقليمية ودولية فاعلة ومناقشات متعمقة حول محاور أساسية في القطاع العقاري، حتى أصبح علامة فارقة وأهم منصة عقارية في المملكة يجتمع حولها المختصون والمهتمون من القطاعين الحكومي والخاص.