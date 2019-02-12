«تقييم» تعرض على مستثمري جدة اشتراطات إنشاء وتشغيل مراكز تقدير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة

عرضت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين «تقييم» على المستثمرين في غرفة جدة أمس، اشتراطات التقدم بطلبات إنشاء وتشغيل مراكز تقدير أضرار حوادث المركبات، وذلك بحضور مساعد أمين عام الغرفة لقطاعات الأعمال مازن بن خالد كتبي، ونائب الأمين العام للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين المهندس هاني دهان.

واستهلت ورشة العمل للتعريف باشتراطات التقدم بطلبات إنشاء وتشغيل مراكز تقدير، بتقديم عرض حول شرح طلبات التقديم على منافسة مراكز تقدير أضرار المركبات «تقدير»، مركزة على جملة من المحاور في طليعتها استعراض منظومة تقدير وأبرز نتائج الدراسة السوقية لقطاعات تقدير أضرار المركبات واستعراض الجدول الزمني لاستقبال المستثمرين ومعايير تقييم المستثمرين.

وأعلنت «تقييم» البدء في خصخصة مراكز تقدير في مدينة جدة، وإتاحة الفرصة للراغبين بالاستثمار للمنافسة من خلال الموقع الالكتروني للهيئة .