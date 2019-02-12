الان تتابع الذهب مستقر وسط صعود الدولار ومخاوف النمو والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لندن- الخليج 365:

استقر الذهب يوم الثلاثاء مع توخي المستثمرين الحذر قبيل جولة جديدة من محادثات التجارة الأمريكية الصينية في حين كبح صعود الدولار مكاسب المعدن الذي يستمد الدعم من المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي.

وفي الساعة 0605 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مستقرا عند 1309 دولارات للأوقية (الأونصة)، بعد أن انخفض 0.4 بالمئة في الجلسة السابقة. واستقرت أيضا عقود الذهب الأمريكية الآجلة دون تغير يذكر عند 1312.70 دولار للأوقية.

وقال كايل رودا محلل السوق في آي.جي ماركتس ”الذهب خاضع لنفوذ الدولار في المدى القريب. المتعاملون يتخارجون من كل ما له علاقة بأوروبا تخوفا من ضعف في المنطقة ويتجهون صوب أدوات الخزانة الأمريكية بحثا عن الأمان، مما يدفع الدولار للصعود.“

وعندما يشتري المستثمرون في سندات الخزانة الأمريكية، فإنه يتعين عليهم أيضا شراء الدولار، مما يزيد تكلفة الذهب المقوم بالعملة الأمريكية على حائزي العملات الأخرى، بما قد يكبح الطلب.

وقال رودا ”الذهب مازال متينا للغاية وسيظل داخل نطاق 1305 إلى 1320 دولارا، مع متابعة المستثمرين لأخبار محادثات التجارة وإغلاق الحكومة الأمريكية والبيانات القادمة من الولايات المتحدة والصين لاستقاء المؤشرات على ضعف في الاقتصاد.“

وارتفع البلاديوم 0.5 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1392 دولارا للأوقية، في حين زادت الفضة 0.2 بالمئة لتسجل 15.74 دولار.

وتقدم البلاتين 0.6 بالمئة إلى 786 دولارا للأوقية. وفي الجلسة السابقة، لامس المعدن 779.50 دولار، وهو أدنى مستوياته منذ الثاني من يناير كانون الثاني.