الان تتابع أسعار النفط ترتفع في ظل انخفاض معروض أوبك والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سنغافورة- الخليج 365:

ارتفعت أسعار النفط الثلاثاء 12 فبراير في ظل انخفاض المعروض الذي تقوده أوبك، والعقوبات الأمريكية على فنزويلا وإيران، هذا وقد يؤدي تزايد الإمدادات الأمريكية المتوقع والتباطؤ الاقتصادي المحتمل هذا العام إلى الحد من النمو في أسواق النفط.

هذا وسجلت أسعار خام برنت ارتفاعاً بـ 30 سنتاً أي بـ 0.5%، ليصل سعر البرميل إلى 61.81 دولاراً، وارتفع الخام الأمريكي بـ 21 سنتاً، أي بـ 0.4%، ليصل سعر البرميل إلى 52.62.