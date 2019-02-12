شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح البنوك الإسلامية بالإمارات ترتفع 14% في 2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بلغ صافي أرباح خمسة بنوك إسلامية مدرجة في سوقي دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية، نحو 9.021 مليار درهم في عام 2018، مقارنة بنحو 7.934 مليار درهم في عام 2017 محققاً معدل نمو قدره 13.7%.

وكان أكبر معدل نمو للأرباح لمصرف الإمارات الإسلامي الذي ارتفعت أرباحه بنسبة 31.6%، تلاه مصرف عجمان الذي نمت أرباحه بنسبة 28.2%.

يليهما بنك دبي الإسلامي بنسبة 13.74% والذي حقق أكبر حجم من الأرباح بلغت قيمتها 4.9 مليارات درهم.

وجاء في المركز الرابع من حيث معدل النمو بنك أبوظبي الإسلامي بنسبة 8.7%، ثم بنك الشارقة الإسلامي بنسبة 6.8%، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".

وبلغ إجمالي أصول البنوك الإسلامية الخمسة نحو 474.964 مليار درهم بنهاية العام الماضي، مقارنة بنحو 450.475 مليار درهم في عام 2017، بمعدل نمو بلغ 5.4%.

وكان الأكثر نموا في الأصول مصرف الإمارات الإسلامي الذي نمت أصوله في العام الماضي بنسبة 16.8%، لتصل إلى 44.745 مليار درهم.

تلاه مصرف عجمان الذي نمت أصوله بنسبة 13% لتصل إلى 22.644 مليار درهم، ثم بنك دبي الإسلامي الذي نمت أصوله بنسبة 8.2%، لتصل إلى 224 مليار درهم،

وكان عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، قد توقع في وقت سابق أن تنمو أرباح البنوك الإماراتية 10% خلال العام الجاري.