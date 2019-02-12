شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: صناديق سيادية إماراتية وسعودية بقائمة العشر الأوائل عالميا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهر تقرير لمعهد صناديق الثروة السيادية بالولايات المتحدة احتلال صندوق صندوق أبو ظبي للاستثمار المركز الثالث بين تلك الصناديق عالميا بقيمة أصول تبلغ 697 مليار دولار وذلك خلال شهر فبراير 2019 مسجلا نسبة نمو 14%.

وأوضح التقرير أن أصول مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" بلغت 515.6 مليار دولار لتحتل المركز السادس عالميا، فيما بلغت أصول صندوق الاستثمارات العامة 360 مليار دولار ليحتل المركز العاشر عالميا.

وجاء صندوق الهيئة العامة للاستثمار الكويتية في المركز الرابع بأصول وصلت إلى 592مليار دولار.

وتصدر صندوق التقاعد النرويجي الترتيب بقيمة أصول تجاوزت 1074.6 مليار دولار ما شكل 13.2% من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم والتي بلغت في تلك الفترة نحو 8.14 تريليون دولار.

يشار إلى أن معهد التمويل الدولي كان قد توقع في وقت سابق أن يقفز إجمالي الأصول السيادية الخارجية لدولة الإمارات بنسبة 8.3% نهاية العام الماضي.

وكان مصدر لصحيفة فايننشال تايمز قد توقع في مطلع عام 2017 أن ترتفع أصول صندوق الاستثمارات العامة السعودي من 190 مليار دولار وقتها إلى 500 مليار دولار.

وقام الصندوق السعودي خلال عام 2016، بضخ 45 مليار دولار في صندوق "رؤية سوفت" التكنولوجي بالتعاون مع "سوفت بنك" الياباني، كما استثمر 3.5 مليار دولار في "أوبر"، كذلك تم الإعلان عن تحويل 100 مليار ريال من الاحتياطيات إلى الصندوق في نوفمبر الماضي.