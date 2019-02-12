شكرا لقرائتكم خبر عن عرض جديد للاستحواذ على صندوق "أبراج"بتركيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت مصادر مطلعة إن شركة"فرانكلين تمبلتون" الأمريكية، وشركة "أكتيرا" التركية، من بين مقدمي عروض للاستحواذ على صندوق مجموعة أبراج في تركيا، وذلك بعد تعثر المفاوضات مع مشترين آخرين.

وأوضحت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها أن من بين المتقدمين المحتملين الآخرين للصفقة شركة "تركفن" للاستثمار في الأسهم الخاصة، بحسب وكالة رويترز.

وتشمل الأصول التركية لأبراج "صندوق تركيا الأول" بقيمة 526 مليون دولار والذي أسس في عام 2016. وفي ذلك الوقت قالت المجموعة إنها ضخت 900 مليون دولار في 11 استثمار في تركيا على مدار 10سنوات.

وواجهت مجموعة أبراج خلال الفترة الماضية خلافات مع مستثمرين بشأن صندوق للرعاية الصحية تابع لها، حيث تم في نهاية النزاعات إعادة رأس المال غير المستخدم في الصندوق بالأسواق النامية للمستثمرين.

وكشف مصادر في نهاية سبتمبر الماضي أن مستثمري صندوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لـ"أبراج"يفضّلون العرض الذي تقدمت به شركة "أكتيس"بدولار واحد على العروض التي تقدمت بها شركات أخرى.

وكانت مجموعة أبوظبي المالية قد عرضت في نهاية يونيو الماضي شراء أنشطة مجموعة أبراج كابيتال في مجال إدارة الاستثمارات، مقابل 50 مليون دولار.

وذكرت المصادر أن المصفين لمجموعة "أبراج" يعتزمون أيضا تسليم صندوق أمريكا اللاتينية إلى شركة كولوني كابيتال الأمريكية.وإسناد الصندوق التركي لشركة بروكفيلد لإدارة الأصول وذلك مقابل مبلغ معقول ستقوم تلك الشركات بدفعه لإدارة تلك الصناديق.

ووافقت مجموعة أبراج نهاية يوليو الماضي على بيع أنشطة إدارة الصناديق في أمريكا اللاتينية وشمال أفريقيا وتركيا ودول أفريقية إلى شركة كولوني كابيتال الأمريكية لإدارة الاستثمارات، كما وافقت كولوني كابيتال أيضا على الإشراف مؤقتا على بقية صناديق "أبراج".