شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد السعودي يدشن ميناء الملك عبد الله والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم افتتح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مساء الاثنين، ميناء الملك عبدالله في رابغ على ساحل البحر الأحمر الذي يعد ثاني أكبر موانئ الحاويات في السعودية.

وقال وزير النقل السعودي نبيل العمودي خلال حفل الافتتاح إن إجمالي الصادرات للميناء ستبلغ 600 مليار ريال في 2020 متوقعا أن يضيف 500 مليار ريال أخرى لطاقة الميناء الاستيعابية في 2030.

ومن المتوقع أن يوفر الميناء 20 ألف فرصة عمل مباشرة للشباب السعودي، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

ويقع ميناء الملك عبد الله في منتصف الساحل الغربي على البحر الأحمر داخل مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، على بعد 90 كيلو مترا إلى الشمال من جدة، ثاني أكبر مدن المملكة.ويشكل ميناء الملك عبد الله عنصرا أساسيا في شبكة المواصلات المتكاملة التي تتيح توزيع السلع إلى سوق يبلغ حجمه أكثر من 400 مليون مستهلك في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، وفقا للوكالة.

ويمتاز ميناء الملك عبد الله بموقع استراتيجي على أحد أهم مسارات التجارة البحرية العالمية، وعلى مقربة من الوادي الصناعي في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ومنطقة إعادة التصدير.

وتوقع أيمن منسي؛ الرئيس التنفيذي للوادي الصناعي بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، في وقت سابق طرح "منطقة إيداع وإعادة تصدير" والتي تبلغ مساحتها 30 مليون متر مربع خلال عامي 2020 و2021.

ووفقا لرؤية السعودية 2030، فإن هناك خطة لإنشاء مناطق اقتصادية خاصة بمواقع تنافسية للقطاعات الواعدة تستفيد من المزايا التي يتمتع بها موقع المملكة من حيث سهولة الوصول للمستهلكين.

وتستهدف "رؤية السعودية المستقبلية 2030" تحسين وضع المملكة الاقتصادي لتصبح ضمن أفضل 15 اقتصادا في العالم بدلا من موقعها الراهن في المرتبة الـ 20 عالميا.