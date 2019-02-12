شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يخترق الهدف الأول – تحليل - 12-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الدولار مقابل الين بتحقيق هدفنا الأول المنتظر عند 110.24 واخترقه ليستقر بإغلاق يومي فوقه، فاتحاً الطريق أمام امتداد الموجة الصاعدة لتستهدف مستوى 111.56 على المدى القريب.

وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً خلال الفترة القادمة بدعم من المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن كسر 110.24 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر للانخفاض من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 110.00 والمقاومة 111.56

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد