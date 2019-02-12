شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الإيثريوم يرسم نموذج إيجابي – تحليل - 12-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ سعر الإيثريوم على ثباته فوق مستوى 116.50، وبتدقيق النظر في الرسم البياني، نجد بأن السعر يرسم نموذج فني صاعد يتواجد مستوى تأكيده عند 127.00، مما يعني بأن اختراق هذا المستوى سيدفع السعر لتجاوز هدفنا المنتظر عند 137.24 لتحقيق أهداف إيجابية تمتد إلى 154.00 ثم 170.76. من هنا، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة بشرط الثبات فوق مستوى 116.50. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 116.00 والمقاومة 137.24 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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