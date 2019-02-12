شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البتكوين مستقر – تحليل - 12-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر البتكوين قرب مقاومة القناة الهابطة، ويحافظ السعر على ثباته دونها، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً للفترة القادمة، بانتظار كسر مستوى 3535.00 لتسهيل مهمة التوجه نحو هدفنا الرئيسي المنتظر عند 3110.00. يجب الانتباه إلى أن اختراق 3615.00 سيدفع السعر لبدء محاولات تعافي جديدة تستهدف مناطق 3920.00 مبدئياً. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 3000.00 والمقاومة 3700.00 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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