الدولار مقابل الفرنك يستأنف الارتفاع – تحليل - 12-02-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج الدولار مقابل الفرنك بإيجابية ملحوظة ليبتعد عن مستوى 0.9990، مما يدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد خلال الفترة القادمة، مع التذكير بأننا بانتظار زيارة مستوى 1.0128 كهدف رئيسي تالي. المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي يشترط استمرارها الثبات فوق مستوى 0.9990. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9990 والمقاومة 1.0128 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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