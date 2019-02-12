- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يستمر بالانخفاض – تحليل - 12-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات سلبية إضافية يوم أمس ويستقر حول 0.7075 الآن، ويقع تحت ضغط سلبي مستمر قادم من المتوسط المتحرك 50، مما يدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط على المدى اللحظي، حيث يتواجد هدفنا التالي عند 0.7000.
الثبات دون 0.7185 مهم لاستمرار الموجة الهابطة المقترحة، وكسر 0.7000 سيدفع السعر نحو 0.6930 بشكل مباشر.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7000 والمقاومة 0.7120
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر الدولار الأسترالي يستمر بالانخفاض – تحليل - 12-02-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.