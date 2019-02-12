شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت حول المتوسط المتحرك – تحليل - 12-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحوم سعر عقود خام برنت حول المتوسط المتحرك 50، وطالما أن السعر دون 63.10، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى فعالة، حيث إن اختراق هذا المستوى سيفعّل التأثير الإيجابي لنموذج رأس وكتفين مقلوب يملك أهداف إيجابية تبدأ عند 68.00 وتمتد إلى 72.65.

الآن، يحتاج السعر لحافز سلبي يدفع التداولات لاستئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 59.55.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 60.00 والمقاومة 63.10

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط