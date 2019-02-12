شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط بقرابة الواحد بالمائة مع انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي لأول مرة في تسعة جلسات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام بقرابة الواحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية وسط انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي موضحاً ارتداده للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 18 من كانون الأول/ديسمبر الماضي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للطاقة عالمياً ومع التطلع إلى فعليات الجولة الثالثة من المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين أكبر مستورد للطاقة عالمياً في وقت لاحق من هذا الأسبوع في بكين.

وفي تمام الساعة 03:55 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام "نيمكس" تسليم 15 آذار/مارس 0.65% لتتداول عند مستويات 52.79$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 52.47$ للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسلم 15 آذار/مارس 0.71% لتتداول عند 62.01$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 61.60$ للبرميل، وسط انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى مستويات 97.05 موضحاً إنهائه لأطول مسيرة مكاسب يومية له منذ تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2016 مقارنة بالافتتاحية عند 97.06.

هذا وتتوجه الأنظار إلى ما سوف تسفر عنه الجولة الثالثة من المحادثات التجارية بين أكبر اقتصاديين في العالم وأكبر دولتان صناعيتان عالمياً، مع توجه كل من وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتايزر إلى العاصمة الصينية بكين لاستأنف المحادثات التجارية في وقت لاحق من هذا الأسبوع ضمن الجهود المبذولة من قبل أكبر مستهلكان للطاقة عالمياً لتجنب اندلاع حرب تجارية.

وفي نفس السياق، نوه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمس أنه سيلتقي بنظيره الرئيس الصيني شي جينبينج في وقت لاحق من آذار/مارس، أي في أعقاب الموعد النهائي للهدنة التجارية القائمة بينهم والتي تنقضي في مطلع آذار/مارس، مما جدد قلق الأسواق حيال عودة التعريفات الجمركية على سلع صينية بقيمة 200$ مليار ورفعها إلى 25%، إذا ما لم يتم التوصل حتى إلى اتفاق على تمديد آجل الهدنة

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا أيضا أمس الاثنين أعرب وزير الطاقة الإماراتي والرئيس الحالي لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك سهيل المزروعي عن أهمية وصول أسواق النفط إلى التوازن بحلول نهاية الربع الأول الجاري من هذا العام، وسط أفادته بأنه من المتوقع استقرار أسعار النفط خلال ذلك الربع الفصلي، وتطرقه إلى أنه من السابق لأوانه مناقشة كيفية تعويض خسائر إنتاج النفط من بعض الدول المنتجة له.

كما نوه المزروعي لكون التزام الدول الأعضاء لأوبك وحلفائهم المنتجين للنفط من خارج المنظمة باتفاق خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل خلال النصف الأول من هذا العام، مرضي إلى حد كبير، بخلاف ذلك، نود الإشارة لكون وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أفاد الخميس الماضي بأنه قد يتم مناقشة التعاون الدائم بين منظمة أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارج المنظمة وعلى رأسهم بلاده ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً خلال اجتماع نيسان/أبريل، وذلك عن طريق وضع ميثاق يتضمن الخطوط العريضة لشكل التعاون الدائم بين الأعضاء.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر يوم الجمعة الماضية، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 7 منصات إلى إجمالي 854 منصة خلال الأسبوع المنقضي في السابع من هذا الشهر، موضحة ارتدادها من الأدنى لها في عشرة أشهر، وجاء ذلك في أعقاب التقارير التي أفادت مؤخراً بأن الإنتاج الأمريكي للنفط استقر عند الأعلى له على الإطلاق عند 11.9 مليون برميل يومياً.