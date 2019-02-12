شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق أبوظبي (ADI) ينزلق اسفل متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 12-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر تراجعه كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث انهى جلسة امس الاثنين عند مستوى 5046 نقطة منخفضا، ليستقر بذلك اسفل متوسطه المتحرك لـ 10 يوم، وهو ما يعكس تنامي القوى البيعية لثالث جلسة على التوالي، كما تمكن المؤشر من اختراق القناة الصاعدة قصيرة الأجل مولدا هدفا سعريا عند مستوى 4940 نقطة وهو المستوى الذي يتجه اليه المؤشر حاليا، شرط عدم تجاوز المؤشر لمستوى 5100 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

كانت هذه تفاصيل خبر المؤشر العام لسوق أبوظبي (ADI) ينزلق اسفل متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 12-02-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.