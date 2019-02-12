شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يواصل نزيف الخسائر -تحليل صباحي- 12-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر نزيف الخسائر كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 10302 نقطة، في ظل ارتفاع قيمة التداول، مما يشير الى سيطرة البائعين على التداولات، وبالتزامن مع انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يعد إشارة سلبية نتوقع معها مزيدا من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 10200 نقطة كمستوى اول ثم 10000 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 10500 نقطة. ويُظهر الشكل بالاسفل توزيع قيم التداول للاسهم.

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