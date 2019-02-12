شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل صباحي – 12-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) الانخفاض في آخر جلساته ، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -0.35% بما يعادل -29.82 نقطة ، ليحاول المؤشر اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

ولهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 8502.92 ، ليستهدف مستوى المقاومة 8725.50 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8502.92 ومستوى المقاومة 8725.50 .