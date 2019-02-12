شكرا لقرائتكم خبر عن العربية للطيران (AIRARABIA) يخترق خط الاتجاه الصاعد -تحليل صباحي- 12-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقد السهم مكاسبه بالكامل خلال جلسة امس الاثنين، حيث سجل ارتفاع بلغ 1.02 درهم، والذي يقابل مستوى مقاومته الحالي وهو ما دفع السهم لاسفل ليغلق عند ادنى مستوى له خلال الجلسة وهو 0.995 درهم، مخترقا بذلك خط اتجاهه الصاعد قصير الأجل، لذلك نتوقع ان ينخفض السهم لمستويات اقل قد تصل الى 0.97 درهم كمستوى اول ثم 0.94 درهم كمستوى ثان، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 1.02 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.98 درهم وبين مستوى المقاومة هو 1.01 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط