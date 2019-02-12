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شكرا لقرائتكم خبر عن الاثمار (ITHMR) يقلص مكاسب الاحد -تحليل صباحي- 12-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الاحد الماضي، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 0.32 درهم، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 0.33 درهم، ومازال السهم يتداول اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يشير الى ان الطريق مازال مفتوح لاسفل لمستويات قد تصل الى 0.29 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.335 درهم.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.31 وبين مستوى المقاومة هو 0.32 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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