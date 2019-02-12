شكرا لقرائتكم خبر عن بيت التمويل الخليجي (GFH) يواصل عمليات جني الأرباح -تحليل صباحي- 12-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم عمليات جني الأرباح لثاني جلسة على التوالي وهو ما اشرنا اليه في تقريرنا الأخير، حيث اغلق امس الاثنين منخفضا عند مستوى 0.997 درهم، في الوقت الذي اطلق فيه مؤشر استوكاستيك إشارة بيع، مما يجعل الأنظار تتجه لاسفل لمستويات قد تصل الى 0.96 درهم كمستوى اول ثم 0.86 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.07 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.95 درهم وبين مستوى المقاومة هو 1.04 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط