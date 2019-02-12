شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة إعمار مولز (EMAARMALLS) يشهد أداء إيجابي -تحليل صباحي- 12-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم ارتفاعا خلال ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 1.52 درهم، مسجلا بذلك اعلى مستوى خلال الجلسة، ومقتربا من مستوى المقاومة الحالي عند 1.54 درهم، مصحوبا بارتفاع كبير في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة إيجابية، كما تمكن السهم من تجاوز القناة الهابطة قصيرة الأجل، لذلك نتوقع انه في حالة تجاوز السهم لمستوى المقاومة المذكور، فانه سيواصل ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 1.70 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.49 وبين مستوى المقاومة هو 1.55 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد