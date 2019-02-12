شكرا لقرائتكم خبر عن الواحة كابيتال (OILC) ينخفض بفجوة سعرية -تحليل صباحي- 12-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بفجوة سعرية خلال جلسة امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 1.49 درهم، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم في خمسة سنوات، لينزلق بذلك اسفل مستوى الدعم النفسي عند 1.50 درهم، لذلك نتوقع ان يشهد السهم مزيدا من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 1.40 ثم 1.30 درهم، خاصة في ظل استمرار الأداء السلبي للمؤشرات الفنية مثل مؤشر ماكد، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.56 درهم.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.41 درهم وبين مستوى المقاومة هو 1.54 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط