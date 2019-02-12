شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء لتعريف المستثمرين ببرنامج التخصيص بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

تُنظم غرفة الأحساء بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص لقاء المستثمرين المحليين؛ للتعريف بكافة جوانب برنامج التخصيص المنبثق من رؤية المملكة 2030، وذلك يوم غد الأربعاء بقاعة الشيخ سليمان الحماد بمقر الغرفة الرئيسي.

وأوضح أمين عام الغرفة عبدالله النشوان، أن اللقاء الذي يستضيف فريق عمل من المركز سيتناول برنامج التخصيص ودور المركز الوطني للتخصيص، الأطر القانونية والتنظيمية الداعمة لأعمال التخصيص والقطاعات والمبادرات المطروحة والمستهدفة بالتخصيص، بالإضافة إلى استعراض أبرز جوانب الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالمملكة، والفرص الاستثمارية المطروحة في مجال التخصيص في عدد من القطاعات مع تسليط الضوء على أهم المقومات التي تتمتع بها تلك القطاعات المستهدفة.

وأشار إلى أن اللقاء سيفتح آفاقا للتعاون والتواصل مع المركز الذي يضطلع بدور مهم في تعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية وزيادة نسبة مشاركته في الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد النشوان أن برنامج التخصيص يستهدف تعزيز التنافسية ورفع جودة الخدمات والتنمية الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال، ويعمل على إزالة العوائق التي يمكن أن تحد من قيام القطاع الخاص بدور أكبر في التنمية بالمملكة، مثمنا رسالة ودور وجهود المركز الوطني للتخصيص.

ووجه الدعوة لكافة المستثمرين المحليين لحضور اللقاء لأهميته وطرح استفساراتهم المتعلقة بكافة القطاعات المستهدفة بالتخصيص.

الجدير بالذكر أن المركز الوطني للتخصيص تأسس بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 355 بتاريخ 7/ 6/ 1438هـ، ويرتبط تنظيميا بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويضطلع بتمكين عمليات التخصيص من خلال وضع البرامج واللوائح ووضع المتطلبات اللازمة لإنشاء كيانات يشارك فيها القطاع الخاص.