شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاع مستثمرين فلبينيين على الفرص الاستثمارية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

حث عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية سعدون الخالدي، قطاع الأعمال في الفلبين على البحث عن الفرص الاستثمارية في المملكة بالتعاون والشراكة مع نظرائهم السعوديين؛ لتأسيس مصانع وقواعد تصنيع متخصصة، وذلك خلال لقاء الوفد التجاري الفلبيني برئاسة نائب القنصل في سفارة الفلبين بالرياض ألكسندر ايستومو، الذي نظمته الغرفة صباح أمس بمقرها الرئيس وحضره أمين عام الغرفة عبدالرحمن الوابل وعدد لافت من قطاع الأعمال والمهتمين وتم خلاله استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة.

وأكد الخالدي على متانة العلاقات التجارية والاقتصادية مع جمهورية الفلبين، مشيرا إلى نمو العلاقات البينية بين البلدين.

وقال الخالدي خلال اللقاء: من المتوقع أن تنمو بشكل أكبر في السنوات المقبلة في ظل التطورات التي تشهدها المملكة في إجراءات الاستثمار في ظل رؤية المملكة 2030 التي تنبئ بعصر جديد من التنمية الاقتصادية في السعودية.

من جهته، أوضح ايستومو أن العلاقات الثنائية بين المملكة والفلبين تشهد تطورا ملحوظا في الجانبين الاجتماعي والاقتصادي، مشيرا إلى أن الوفد التجاري قدم مجموعة من الخدمات والمنتجات مثل خدمات القطاع اللوجستي ومستحضرات التجميل والموضة، بالإضافة إلى الفواكه الطازجة مثل الموز والخضراوات ومياه جوز الهند والأسماك والحلويات، وأنواع مختلفة من المواد العشبية.