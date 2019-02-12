شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مستويات لإطارات سليمة أثناء هطول الأمطار والان نبدء بالتفاصيل
وشدد البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة «كفاءة» على أن اختيار الإطارات المناسبة للمركبة، بحسب توصيات الشركة الصانعة، يقلل قدر الإمكان من استهلاك الوقود على المدى البعيد.
وقسم البرنامج أنواع الإطارات من حيث كفاءة طاقة استهلاك الوقود، إلى قسمين، للمفاضلة بينهما أثناء الشراء: القسم الأول يختص بكفاءة الطاقة، والثاني بقدرة الإطار على التماسك على الأسطح الرطبة، موضحًا أن ذلك التقسيم جاء في ثنايا بطاقة كفاءة الطاقة الخاصة بالإطارات.
كانت هذه تفاصيل خبر 6 مستويات لإطارات سليمة أثناء هطول الأمطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.