شكرا لقرائتكم خبر عن 284.4 مليون درهم أرباح «طيران أبوظبي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أرباح شركة «طيران أبوظبي» إلى 284.48 مليون درهم في 2018، مقارنة بنحو 283.5 مليون في 2017، بينما ارتفعت الإيرادات من 1.6 مليار إلى 1.8 مليار درهم، وبلغت الموجودات نحو 4.8 ملياردرهم بنهاية العام الماضي.

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