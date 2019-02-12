شكرا لقرائتكم خبر عن مفاوضات ما قبل انتهاء الهدنة تنعش المؤشرات العالمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: زهير العربي، (وكالات)

عاودت الأسهم العالمية، أمس الاثنين، إلى مسارها الصعودي، مستفيدة من حالة التفاؤل التي عمت الأسواق، نتيجة استئناف الولايات المتحدة الأمريكية والصين مفاوضات «ما قبل انتهاء الهدنة» التي منحتها واشنطن لبكين، قبل بدأ تطبيق زيادة الرسوم على صادراتها للسوق الأمريكية في مطلع مارس/آذار المقبل.

في بورصة نيويورك، ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية التعاملات، مع آمال التوصل لاتفاق تجاري بين الصين والولايات المتحدة، حيث تزايدت آمال عقد صفقة تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، بعد تقرير ذكر أن مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريدون الاجتماع مع الرئيس الصيني في منتصف الشهر المقبل، غير أن المؤشرات عادت للتذبذب في وقت لاحق من الجلسة بين الارتفاع الطفيف والانخفاض الهامشي، بضغط من خسائر ملحوظة في قطاع الرعاية الصحية.

وكان قطاعا الصناعة والتكنولوجيا أكبر القطاعات الرابحة في «وول ستريت»، كما قاد سهما «فيزا» و«نايكي» مكاسب «داو جونز» الذي ارتفع 90 نقطة في المستهل قبل أن يتذبذب بخسائر نحو 0.08%، كما صعد «ستاندرد آند بورز» 0.19% قبل أن يتذبذب في وقت لاحق، وزاد «ناسداك» بنحو 0.29%.

وفي القارة العجوز، تعافت الأسهم الأوروبية من أدنى مستوياتها في أسبوع بدعم مكاسب أسهم قطاعي التعدين والبنوك ذات الثقل، مع تحول تركيز المستثمرين إلى جولة جديدة من محادثات التجارة بين بكين وواشنطن.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8%، مدعوماً بانتعاش واسع النطاق، بينما زاد مؤشر داكس الألماني الشديد التأثر بالتجارة 0.91%، ومؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.76%، في حين ارتفع مؤشر كاك الفرنسي 1.12%.

وارتفع مؤشر قطاع الموارد الأساسية 0.8%، ليقود القطاعات الرابحة، مع وصول أسعار خام الحديد الصيني إلى مستوى قياسي، بفعل المخاوف من انخفاض المعروض من البرازيل، وصعدت أسهم «جلينكور» و«ريو تينتو» و«بي.إتش.بي» نحو 1%.

وفي آسيا، تمكنت الأسهم الصينية من تحقيق مكاسب واسعة بعد استئناف التداولات عقب عطلة العام الجديد، وفيما صعد مؤشر هونج كونج 0.71%، كانت بورصة طوكيو مغلقة ضمن احتفالات وطنية يابانية.

وفي نهاية تعاملات أمس ارتفع مؤشر «شنغهاي» 1.4% إلى 2653.9 نقطة، كما زاد مؤشر «سي.إس.أي 300» بنسبة 1.8% عند 3306.5 نقطة.

«مورجان ستانلي» يستحوذ على شركة كندية

قال بنك «مورجان ستانلي»، أمس، إنه دخل في مرحلة الاتفاق النهائي بشأن الاستحواذ على شركة «سوليام كابيتال» مقابل 1.1 مليار دولار كندي كندي (900 مليون دولار) أمريكي.

وقال البنك الأمريكي، في بيان، إنه حدد سعر السهم عند مستوى 19.15 دولار كندي، مشيراً إلى أن العملية من المتوقع أن يكون لديها تأثير صغير في أرباح الشركة ومعدلات رأس المال.

وأضاف أنه لا يتوقع تعديلات بالنسبة لعملية إعادة شراء الأسهم في الربع الأول أو الثاني من العام الجاري، والتي تم تضمينها كجزء من خطة رأس المال لعام 2018 بالشركة.