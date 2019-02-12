شكرا لقرائتكم خبر عن «العين للتأمين» يوصي بتوزيع 15 % والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوصى مجلس الإدارة لشركة «العين الأهلية للتأمين» المنعقد امس، بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 15% (ما يعادل 1.5 درهم/للسهم) من رأس المال عن عام 2018.

كانت هذه تفاصيل خبر «العين للتأمين» يوصي بتوزيع 15 % لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.